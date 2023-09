KLJ Wijtschate huist voortaan in oud jeugdhuis Uttetote

KLJ Wijtschate heeft nieuw onderdak gevonden. De vereniging krijgt een nieuwe stek in de voormalige lokalen van jeugdhuis Uttetote in Wijtschate. Deze verhuizing opent ook perspectieven voor de werking van de bibliotheek.

KLJ Wijtschate verhuist van de Klaverhulle naar de Uttetote. “Na de verbouwingen in de Klaverhulle kreeg de KLJ een stek bij de bibliotheek”, zegt burgemeester Wieland De Meyer (Gemeentebelangen).

“Een eenvoudig lokaal en dicht bij zaal de Klaverhulle die de KLJ altijd kon gebruiken. Maar het lokaal bleef wel beperkt in grootte, waardoor de vraag naar een groter lokaal bleef. Vandaar dat we nu kozen om het gebouw van het jeugdhuis in gebruik te geven aan de KLJ, die zo een eigen stek krijgt op de sport- en speelzone in Wijtschate.”

Bib

Het vertrek van KLJ Wijtschate opent dan weer nieuwe deuren voor de werking van de gemeentelijke bibliotheek. “Met de ruimte die nu vrijkomt bij de bibliotheek bekijken we nog wat we exact zullen doen. Wellicht nemen we dit mee in een stukje uitbreiding van de bib om deze zo nog aantrekkelijker en aangenamer te maken in de toekomst”, stelt bevoegd schepen Bart Vanacker (Gemeentebelangen).

Bij KLJ zijn ze alvast bijzonder tevreden met de nieuwe stek. “Een eigen lokaal om te verzamelen is wel belangrijk als vereniging”, vertelt Jarn Dewulf. “Nu zullen we hier een mooi lokaal krijgen dat we kunnen inrichten zoals we dat zelf willen. We zijn dan ook heel tevreden dat we vanaf de startdag in oktober dit lokaal zullen kunnen gebruiken. En met de hele omgeving erbij zien we het zitten om dit de komende jaren als uitvalsbasis te gebruiken voor onze groeiende KLJ.” In het komende jaar wordt het dak van Uttetote nog vernieuwd. (MDN)