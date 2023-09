KLJ start met 31 nieuwe leden

De KLJ Pittem-Egem organiseerde begin deze maand zijn startdag. Tijdens deze startavond schreven niet minder dan 31 nieuwe leden zich in. Bij aanvang kregen de nieuwe leden een powerpoint te zien over de werking van de vereniging, de activiteiten en het bestuur. Daarna was het aan de nieuwe leden om zich kort voor te stellen. In de loods onder het lokaal had de vereniging als verrassing een rodeostier opgesteld, de perfecte activiteit om nieuwe en oude leden met elkaar kennis te laten maken en in duel te laten gaan. Nieuw dit jaar is dat de KLJ ook een voetbalploeg heeft opgericht, die op zaterdagnamiddag in de Cup Regio Mid-West aantreedt. Inschrijven bij de vereniging kan door een bericht te sturen naar de Facebookpagina of via Instagram. (JG/foto Jan)