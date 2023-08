KLJ organiseert nationaal sportfeest Landjuweel: “Meer dan 1.500 KLJ’ers zullen hier samenkomen”

Landjuweel, het nationaal sportfeest van de KLJ, vindt tweejaarlijks plaats, telkens in een andere provincie. Na twaalf jaar is het opnieuw de beurt aan de provincie West-Vlaanderen en nu krijgt Lichtervelde de eer. Van 25 tot en met 27 augustus organiseert KLJ Lichtervelde de 30ste editie.

Elke zomer nemen verschillende KLJ-afdelingen deel aan de sportfeesten in hun regio, om de twee jaar gebeurt dit op nationaal vlak. “Tijdens Landjuweel komen meer dan 1.500 deelnemers van meer dan 60 KLJ-afdelingen uit heel Vlaanderen samen om een geweldige zomer af te sluiten tijdens een weekend vol KLJ-sfeer”, vertelt Ina Desplenter van KLJ Lichtervelde. “De deelnemers konden zich inschrijven voor een volledig weekendprogramma met camping, om het festivalgevoel nog even vast te houden.”

Weekendprogramma

De sportcompetitie vindt op zondag plaats. “In de voormiddag zijn er voorrondes waarin elke afdeling hun reeksen toont voor een jury. In de namiddag geeft de top drie per discipline demonstraties en worden er prijzen uitgereikt.” De disciplines waarin ze het tegen elkaar opnemen zijn onder andere touwtrekken, vendelen, piramide bouwen, wimpelen en dansen.

Stoofvleesfestijn

Op zaterdagavond is iedereen welkom om te genieten van heerlijk stoofvlees met frietjes”, zegt Ina. “Coverband The Lovebirds sluit de avond af. Op zondag tijdens de sportcompetitie is iedereen welkom om te supporteren. Wie niet van sporten houdt, kan langskomen voor een hapje en een drankje. Voor de kinderen is er een animatiedorp voorzien.”

Landjuweel vindt plaats op de terreinen ter hoogte van Ketelbuiserstraat 190. KLJ’ers komen al aan op vrijdag 25 augustus, het grote publiek is welkom van zaterdag 26 augustus tot en met zondag 27 augustus. Voor het stoofvleesfestijn betalen volwassenen 18 euro, kinderen tot 12 jaar 10 euro.

Kaarten zijn te verkrijgen bij Daisy Declercq (0477 31 28 81) en Vincent Snaet (0476 99 78 39). (JW)

Meer info over Landjuweel en inschrijvingen via het Facebook-evenement van KLJ Landjuweel.