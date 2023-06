KLJ organiseert barbecue en Zwiebelparty in één weekend

KLJ Langemark heeft een heus feestweekend voor de boeg. Op vrijdag 23 juni organiseert de jeugdbeweging hun jaarlijkse barbecue. Volwassenen betalen 18 euro, kinderen 12 euro voor een lekkere barbecue en frieten à volonté. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Matthias Dewulf (0484 10 50 85). Op zaterdag 24 juni bouwt KLJ Langemark vervolgens een stevig feestje met de Zwiebelparty. Daarvoor betaal je 25 euro all-in, inclusief Zwiebelcocktail en een exclusieve cocktailbar. De deuren gaan open om 21 uur. Jongeren onder 16 jaar zijn niet toegelaten. Beide evenementen vinden plaats in de loods Vanysacker in de Zuidschotestraat 16 in Bikschote. Op de foto zien we de bende van KLJ Langemark tijdens hun promotietour voor de fuif bij de General Store in Diksmuide.