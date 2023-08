KLJ Oedelem klaar voor weekend vol festiviteiten

Op de weide naast het LTI in Oedelem staat sinds begin deze week een reuzegrote tent waarin de leden van KLJ Oedelem dit weekend allerhande activiteiten organiseren. Vrijdagavond staat er een barbecue op de agenda, zaterdag is er de traditionele Nacht van de Jenever en zondag sluit de jeugdbeweging het weekend af met een fietssneukeltocht.

Om de algemene werking van KLJ Oedelem te steunen, organiseren de leden elk jaar traditioneel tijdens het eerste weekend van augustus een heleboel activiteiten. “Wij gaan elk jaar in februari op weekend en trakteren onze leden graag eens. Bovendien bedanken we alle monitoren en vrijwilligers ook graag. Om dat te doen, moeten we natuurlijk wat inkomsten genereren. Daarnaast staat onze jeugdbeweging al jaar en dag bekend om ons feestweekend in augustus”, legt Myleen Wijffels uit.

Vorig jaar vierde KLJ Oedelem haar 90ste verjaardag en werden de fuifgangers getrakteerd op een gratis vat. “Toen hadden we echt een topeditie. We hopen ook dit jaar weer een duizendtal bezoekers te verwelkomen”, gaat Wijffels verder. Op vrijdag verwelkomen ze andere jeugdbewegingen uit de provincie, ouders en sympathisanten. Op zondag mikken ze met de fietstocht vooral op families en oudere mensen. “Zo kunnen we iedereen betrekken in ons feestweekend. Door dit te doen, hoeven we ons lidgeld niet op te trekken en kunnen we onze werking zo laagdrempelig mogelijk houden”, klinkt het.

tevreden vrijwilligers

De hele week werkt een groep van dertig leden aan de voorbereidingen van de festiviteiten. Tijdens de Nacht van de Jenever kan KLJ Oedelem rekenen op zeker 55 helpende handen. “Er komt heel wat bij kijken, maar we maken er ook een leuke week van. Als iedereen zich amuseert, zijn wij een heel tevreden jeugdbeweging”, besluit Wijffels.