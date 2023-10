KLJ Merkem nodigt uit voor de jaarlijkse barbecue

Iedereen is van harte welkom op de jaarlijkse barbecue van KLJ Merkem. De barbecue gaat door op zondag 8 oktober in Zaal Willem Hubrecht in Merkem. Traiteur Déline zorgt voor de verse, smakelijke gerechten. Voor wie dat wil, is er ook afhaal mogelijk. Voor de prijs van 18 euro voor volwassenen en 9 euro voor kinderen geniet men van 4 stukken vlees, een goed gevuld groentebuffet, frietjes en een ijsje. Al om 11 uur gaat de aperitiefbar open en vanaf 12 uur kan men aanschuiven aan de barbecue. Vooraf inschrijven kan via de leden, het bestuur van KLJ Merkem of via Jan Lannoo op 0477 27 55 45 en Mateo Gheeraert via 0478 75 15 99. (foto ACK)