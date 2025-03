KLJ Ledegem speelt komedie ‘De tand van Ferdinand’

KLJ Ledegem houdt vast aan een driejaarlijkse traditie. Binnenkort staat de jeugdvereniging op de planken met een leuk toneelstuk: De tand van Ferdinand.

“Ook deze keer hebben we verschillende enthousiaste leden gevonden om vier keer op de planken in De Kring te staan”, aldus Hanne D’hondt, secretaris van KLJ Ledegem. De jongeren startten kort na de jaarwisseling met de repetities. “We hebben gekozen voor het stuk De tand van Ferdinand. De regie is in handen van Hann Baekelandt.”

Het verhaal

Een vliegtuig staat op het punt te vertrekken naar het eiland Guam dat zich onafhankelijk wil laten verklaren. Het eiland maakt deel uit van bezetter Amerika. Aan boord van het vliegtuig bevindt zich een tand van de voormalige ontdekkingsreiziger Ferdinand Magellaan. Door die tand te begraven wil men de onafhankelijkheid van Guam benadrukken. Nadat het vliegtuig is opgestegen loopt echter ongeveer alles fout wat fout kan lopen op een vlucht. De acteurs van dienst bij de KLJ zijn dit jaar Jarne Dejonghe, Saida Dupulthys, Mathias Lauwers, Florien Vanhoutte, Sander Wallays, Emma Deltour, Jytte Bostoen, Tristan Van de Weghe en Louise Packet. “In vergelijking met de vorige keer kiezen we voor vier in plaats van vijf voorstellingen. We hopen opnieuw een duizendtal mensen te vermaken”, aldus Hanne. De voorstellingen vinden plaats op zaterdagen 22 en 29 maart, zondag 23 maart en vrijdag 28 maart. Op vrijdag en zaterdag beginnen de acteurs er telkens om 20 uur aan, op zondag om 17 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via Hanne D’hondt op het nummer 0479 76 34 02 of door een mailtje te sturen naar kljledegem@hotmail.be. Kaarten kosten in voorverkoop 9 euro, aan de deur betaal je één euro meer.

Ondertussen kijkt men bij de KLJ ook uit naar de rest van het werkjaar. “Hoogtepunten dit jaar worden opnieuw onze barbecue en onze fuif Teeltbal”, aldus Hanne. De Ledegemse vereniging telt een zestigtal leden.