KLJ Gits start nieuw werkjaar: “We hopen nieuwe leden te mogen verwelkomen”

Op zondag 9 oktober opent KLJ Gits opnieuw hun deuren met de start van het nieuwe werkjaar in hun lokaal op domein ’t Chringhene.

“Vanaf 14 uur organiseren we een groots kennismakingsspel waar iedereen vanaf het geboortejaar 2007 of vroeger welkom is. We hopen hierop een aantal nieuwe leden te mogen verwelkomen. Twee jaar geleden hebben we de KLJ van Gits heropgestart en ondertussen hebben we al 20 leden, wat zeker niet slecht is na twee coronajaren. Met het jaarthema ‘KLJ maakt het weer’ willen we graag aantonen dat KLJ er terug staat en dat we mindere jaren achter ons laten. Zon, regen, hagel of sneeuw: geen weer is te slecht voor een leuke bijeenkomst met KLJ-leden. Na het kennismakingsspel eindigen we dan met een lekkere maaltijd”, aldus de vier leiders Luna Desmet, Cerian De Clerck, Amber Mestagh en Merel Durnez. KLJ viert dit jaar ook zijn 95ste verjaardag en dat laat ook KLJ Gits niet onopgemerkt voorbijgaan. “Wat we doen op die verjaardag houden we nog even geheim. Begin november starten we wel terug met onze warmste koekenverkoop naar aanleiding van de Warmste Week. We hebben dus heel wat in petto dit werkjaar”, aldus KLJ Gits.

Op de foto poseren enkele KLJ-leden samen met hun leiders Luna Desmet, Cerian De Clerck, Amber Mestagh en Merel Durnez. Leidster Lore Vandycke ontbreekt op de foto. (foto EVG)