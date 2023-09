KLJ Aartrijke klaar voor startavond

Op vrijdagavond 15 september organiseert KLJ Aartrijke de startavond van zijn werkjaar.

Iedereen vanaf 15 jaar (geboortejaar 2008) is welkom om 19.30 uur in het lokaal boven de sporthal van Jonkhove. Het lidgeld voor een jaar plezier en vertier bedraagt 26 euro en 13 euro voor het tweede gezinslid dat lid wordt van de KLJ. De startactiviteit is gratis.

KLJ Aartrijke komt tweewekelijks samen op vrijdagavond of zondagnamiddag voor toffe, ontspannende activiteiten. Elk jaar trekt de vereniging er ook een paar dagen op uit. Voor meer info kun je terecht bij leider Brecht op het nummer 0471 40 94 83.

(BC)