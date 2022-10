Kleurenclub De KLEURDOZe bestaat 5 jaar

Toen Geert Vanhauwaert vijf jaar geleden het initiatief nam om met een kleuren club voor volwassenen te starten, keken velen vreemd op. Ondertussen hebben ze ook de grootste twijfelaars kunnen overtuigen met hun kleurtekeningen die ware kunstwerkjes zijn. Ter gelegenheid van buren bij kunstenaars pakken ze op 15 oktober uit met een 5,6 meter lange geveltekening,

Uniek in de regio, wellicht zelfs in Vlaanderen, dat is kleurenclub De KLEURDOZe. In oktober 2017 startte Geert Vanhauwaert samen met acht gelijkgestemden de club die momenteel 25 leden telt. Een succes dat mede door de reportage op WTV en een passage in ‘Iedereen Beroemd’ kan verklaard worden. “Dat zal zeker geholpen hebben”, beaamt Geert. “Kleuren is voor veel mensen een hobby maar velen durfden er niet voor uit te komen. De kleurdoos verdween vaak van tafel als de voordeurbel rinkelde.”

Schroom maakte plaats voor trots, de kleurtekeningen zijn vaak pareltjes en getuigen van veel geduld en ervaring. De clubleden zijn dan ook haast dagelijks bezig met kleuren.

Kleurjaar

“Het kleurjaar start en stopt met het schooljaar”, vervolgt Geert. “Ieder lid komt aan beurt om een Hart-tekening uit te kiezen, die wordt dan door iedereen ingekleurd. Je moet er toch wat mee bezig zijn want om de twee weken komt er alweer een nieuwe tekening aan. Er zijn niet echt regels, vanzelfsprekend gebruiken we geen stiften of wasco’s. Enkel droge kleurpotloden. Je kan wel occasioneel een watje gebruiken. Of wat potlood kruimels met een mesje erin verwerken. Na verloop van tijd komen we dan samen, dan kiest de persoon die de Hart-tekening heeft aangebracht het volgens hem of haar mooiste werk. Op het einde van het jaar nodigen we een vakjury uit, dat zijn vijf zelfstandige schilders uit Wevelgem. Zij kiezen de mooist ingekleurde tekeningen van het jaar. Het blijft echter allemaal heel familiaal’, beklemtoont Geert.

Buren bij Kunstenaars

Voor het vijfjarig bestaan bedachten ze iets origineels. Elk lid kreeg een gevel van een rijwoning om in te kleuren, die worden naast elkaar opgehangen zodat je een kleurig straatbeeld bekomt. Achter het raam van de gevel prijkt telkens het gezicht van wie het gekleurd heeft. Het 5,6 meter lange werk valt te bezichtigen op 15 en 16 oktober in Garage Denutte in de Roeselarestraat ter gelegenheid van buren bij kunstenaars.

“Het kleurwerk doen we hoofdzakelijk thuis”, zegt Geert. “Persoonlijk doe ik dat vanaf 18 uur ’s avonds. Regelmatig gaan wij ook kleuren in het woonzorgcentrum, wat een groot succes kent. De gemiddelde leeftijd van de club is 66 jaar, maar vanzelfsprekend is iedereen welkom.”