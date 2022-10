Kleinvee West viert tien jaar met expo volgend weekend: Ruim 600 variëteiten dieren verwachten je in De Koekuit

Kleinvee West bestaat tien jaar en organiseert ook dit jaar weer een kleinveetentoonstelling in De Koekuit in Menen. “In deze tijden is dat toch nog iets speciaals”, zegt voorzitter Erik Vanhee. Ga van 14 tot en met 16 oktober kijken naar meer dan zeshonderd variëteiten.

Op een vruchtbare ideeëndag in september 2012 stampte het bestuur zijn Kleinvee West-vereniging uit de grond.

“Het begon eerder als een bevlieging. We wilden een vereniging oprichten voor alle liefhebbers van kleinvee, zoals hoenders, sierduiven, konijnen, cavia’s en park- en watervogels”, vertelt Vanhee.

De wens van Kleinvee West is het bevorderen van het kweken van kleinvee volgens de erkende rasstandaarden. “Dat doen we door kennis in dit domein te verzamelen en onder onze leden te verspreiden via diverse kanalen. In het begin waren we met amper vier bestuursleden. Vandaag staan we qua bestuur veertien man sterk”, aldus secretaris Filip Vierstraete.

Kleinvee West mag nu met gemak een vijftigtal leden verwelkomen. “We zijn een van de laatste drie verenigingen in West-Vlaanderen die tentoonstellen met kleinvee”, zegt Vierstraete.

Door Europese richtlijnen almaar lastiger om zoiets te organiseren

Ieder jaar staat de vereniging paraat met een serieuze expositie van gemiddeld zeshonderd verschillende variëteiten dieren, uit binnen- en buitenland. Al wordt het moeilijker en moeilijker. “We volgen uiteraard de Europese richtlijnen omtrent kleinveetentoonstellingen en daardoor wordt het ieder jaar lastiger om bijvoorbeeld buitenlandse exposanten naar hier te krijgen”, legt Vanhee uit.

Ideale maten

Het hele bestuur steekt alvast een hele week de handen uit de mouwen om de Koekuitzaal klaar te krijgen tegen het weekend van 14 tot 16 oktober. Op vrijdagvoormiddag worden alle dieren door een team van erkende keurmeesters beoordeeld en gekeurd. “Ieder dier heeft een standaard, ideale maten, zeg maar”, lacht Vierstraete. Op zondag volgt dan de prijsuitreiking voor iedere categorie. Iedere deelnemer krijgt op zondag ook nog een streekgebonden attentie mee.

De organisatoren verwachten drie dagen lang bezoekers uit België, Nederland, Frankrijk en Duitsland. “Deze kleinveetentoonstelling is alvast een unieke gelegenheid voor het publiek om zeldzame en soms oeroude rassen te bewonderen. Ons bestuur bestaat uit kleinveeliefhebbers die stuk voor stuk met veel zorg en liefde én fierheid hun dieren presenteren. We heten iedereen meer dan welkom, zowel voor de expositie als voor een lekker streekbiertje of een andere dorstlesser”, besluit Vierstraete. (NV)

De Koekuit, Hogeweg 312, 8930 Menen. Vrijdag 14 oktober van 16.00 uur tot 19.00 uur. Zaterdag 15 oktober van 9.00 uur tot 18.00 uur. Zondag 16 oktober van 9.00 uur tot 16.00 uur. Toegang: 3 euro.