Kleiduifschieten ’t Klaverhof Diksmuide overhandigt cheque aan Vlaamse Blindenraad

Een jaar lang mochten mensen in ’t Klaverhof in Pervijze komen kleiduifschieten tegen een kleine vergoeding. Die vergoeding wordt ieder jaar integraal geschonken aan een Diksmuids goed doel. Dit jaar was dat goede doel de Vlaamse Blindenraad. Een cheque van 1.000 euro werd op zaterdag 9 december in Pervijze overhandigd aan de Vlaamse Blindenraad. Op de foto herken je Petra Vanhulle, Dirk Vannecke en burgemeester Lies Laridon bij de overhandiging van de cheque. (foto ACK)