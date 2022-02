Kiwanis Yzer verkoopt 500 valentijnsboxen voor minder bedeelde kinderen in Diksmuide

Jaarlijks organiseert Kiwanis Yzer een valentijnsgala voor het goede doel maar door de pandemie kon dit ook dit jaar niet doorgaan.

“We schonken vorig jaar 50.000 euro aan diverse goede doelen voor jongeren in kwetsbare gezinnen. We willen ons verder blijven inzetten voor onze sociale doelen en kozen daarom voor een alternatief: in samenwerking met Salons Saint Germain stelden we een gastronomische valentijnsbox met aangepaste wijnen samen. Er werd massaal ingetekend op onze actie en er werden 500 boxen verkocht” vertelt voorzitter Gino Weyne

“ Op zaterdag 12 februari werden de boxen afgehaald tussen 14 en 18 uur, op diverse ophaalpunten in Diksmuide, Koekelare, Veurne en Nieuwpoort. De opbrengst van deze actie gaat naar zorgvuldig uitgekozen sociale projecten die minder bedeelde kinderen ten goede komen.”

Exclusieve activiteit

Bij iedere box werd het Kiwanis Magazine meegegeven. ’t Vlot, Duin e Polder, mugheli, Special Olympics, de Regenboog het zijn slechts een paar van de vele sociale doelen die door Kiwanis Yzer worden gesteund. “We plannen voor deze zomer een exclusieve activiteit”, vertelt voorzitter Weyne.

“Op de site van de IJzertoren organiseren we op zondagmiddag 3 juli een tuinfeest. De locatie, op de site van de IJzertoren, is uniek en biedt zeker voldoende plaats voor de honderden mensen die we verwachten. Het tuinfeest zal absoluut ook enig in zijn soort zijn door de keuze van zowel locatie als gerechten.”

(ACK)