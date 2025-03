Kipfestijn bij KLJ Poperinge

Op vrijdag 28 maart vanaf 19.30 uur is er het 21ste kipfestijn van KLJ Poperinge.

“Voor 20 euro krijg je een aperitief, halve kip met frietjes en groenten à volonté en een dessert. Voor kinderen tot 12 jaar is een eetkaart 12 euro”, meldt Gil Notebaert, bestuurslid van KLJ Poperinge. “Het kipfestijn vindt plaats in de verwarmde loods van REO-veiling in de Ouderdomseweg 11A, Poperinge.” Kaarten zijn verkrijgbaar bij de bestuursleden. Voor meer info kan je terecht op het mailadres kljpopering@hotmail.com of volg KLJ Poperinge op Facebook. (API)