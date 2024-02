Kinderkansenfonds van Rotary Gistel blijft groeien: al 1.615 kinderen geholpen

Vriendengroep The Attic Brigade schenkt een cheque van 2.092 euro aan Rotary Gistel. Die zal het welgekomen bedrag inzetten voor het Kinderkansenfonds, dat iets meer dan twee jaar geleden werd opgestart en al 220.000 euro heeft kunnen besteden aan 37 projecten.

“Het bedrag werd ingezameld tijdens de bar op de kerstmarkt ‘Gistelen in een gezellige kerstsfeer’. Medeorganisator van de beurs Thomas Janssens heeft goeie contacten met Rotary Gistel en vroeg ons om mee te werken aan een geldinzameling voor het goeie doel”, zeggen Patrick Zwartebroeckx, Jürgen Maene, Marc Paryn en Geert Castelyn, die samen vriendengroep The Attic Brigade vormen.

Gestart in 2021

Dat goede doel is dus het Kinderkansenfonds van Rotary Gistel. “We startten ermee in november 2021. Tot dan deden we vooral losse acties en fundraisers, maar we besloten ons op één concreet doel te focussen: het geven van ontwikkelingskansen aan 0- tot 12-jarigen”, zegt Raf Jacxens, secretaris van het Kinderkansenfonds. “Om dat gestructureerd te doen, richtten we dus een fonds op in de schoot van de Koning Boudewijnstichting. Dat is een autoriteit en biedt schenkers een bijkomend fiscaal voordeel.”

220.000 euro

“Sinds de oprichting verleende het Kinderkansenfonds al steun aan 37 projecten, goed voor een toegekend bedrag van ongeveer 220.000 euro. Daarmee hebben we al 1.615 kinderen kunnen helpen. Voor een relatief compacte stad als Gistel is dat een groot succes.”

Het zijn organisaties, scholen of verenigingen die bij het Kinderkansenfonds specifieke projecten indienen. Die projecten moeten aansluiten bij de thema’s kledij, onderwijs, voeding en sociale ontwikkeling. Zo werd vorig jaar 2.000 euro toegekend aan basisschool Driespan voor de aankoop van sportkledij en tussendoortjes, en 14.000 euro aan Vrije Basisschool Sint-Jozef voor warme maaltijden, kledij, schoolklassen en lesmateriaal.

Meeting met partnerorganisaties

“Elke steun is welkom en draagt bij tot de bekendheid van ons fonds, en laat actoren toe om ons beter te leren kennen. Zo hebben we elk jaar een stakeholdersmeeting om met de partnerorganisaties van gedachten te wisselen, zoals scholen, OCMW’s, verenigingen en Huis van het Kind”, aldus Jacxens. Het was op zo’n meeting dat de cheque van The Attic Brigade in ontvangst werd genomen.

Vorige zondag organiseerde het fonds in Vip Fit in Moere ook een spinning voor het goede doel. 72 deelnemers fietsten zich de longen uit het lijf.