Kijkers zijn Zwijgers huldigt de kampioenen

De leden van biljartclub Kijkers zijn Zwijgers ruilden café ’t Vliegend Peerd in Kanegem even in voor het Oud Gemeentehuis in Aarsele voor het jaarlijkse eetfestijn en de bijhorende kampioenenviering. De hele topdrie kleurde Kanegems want de titel ging naar Danny Desmet, voor dorpsgenoten Carlos de Baets en Eddy De Decker. De eerste speelavond van het nieuwe seizoen is voorzien op 28 januari 2023, uitzonderlijk eens de vierde zaterdag, anders speelt de club telkens de derde zaterdag van de maand. Nieuwe leden zijn welkom. Geïnteresseerden kunnen hiervoor terecht bij Eddy van ’t Vliegend Peerd. (foto WME)