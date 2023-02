Kidsquiz brengt heel wat jeugdig volk op de been in Oostrozebeke

Een weekje na de jaarlijkse verenigingenquiz mochten ook de kinderen bewijzen wat ze in hun mars hebben. De kidsquiz werd voor de eerste keer georganiseerd door de jeugddienst onder leiding van Bieke Coucke en de kindergemeenteraad.

De kinderen zakten massaal af naar het Ontmoetingscentrum, en werden bijgestaan door heel veel supporters, wat zorgde voor een enorme ambiance. “Er werden twee quizzen opgesteld”, aldus Bieke. “Zo was er eentje voor het eerste, tweede en derde leerjaar, en een tweede quiz voor het vierde, vijfde en zesde leerjaar. Voor de eerste quiz waren er 17 groepjes ingeschreven van telkens drie kinderen. Tegen de klok van 19.30 uur was het eerste gedeelte afgewerkt. Op plaats één kwam ‘De meisjesclub’ met Esmee, Flore en Noor. Op plaats twee ‘The boys’ met Maxim, Wout en Arthur en op de derde stek ‘De 3 biggetjes’ met Irene, Iilone en Amélie, alsook ‘De Rallyracers’ met Edward, Mathis en Rube. Tegen de klok van 21.30 uur was ook de tweede quiz afgewerkt waarin 30 groepjes van drie kinderen het tegen elkaar opnamen. We winnaars waren ‘De Daltons’ met Victor, Staf en Rune. Op de tweede plaats eindigde ‘De Pinguïns’ met Gust, Emma en Drieke. Plaats drie werd ingenomen door ‘De blauwe badeendjes’ Leonie, Paulien en Rozie. (CLY/foto CLY)