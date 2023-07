KH De Ware Vrienden en Ferm Wielsbeke ontvangen Juliaan Claerhoutprijs tijdens Feest van de Vlaamse Gemeenschap in OC Leieland

Op vrijdag 7 juli organiseert de Wielsbeekse Cultuurraad in OC Leieland in Ooigem het Feest van de Vlaamse Gemeenschap. Iedereen is van harte welkom om deze avond bij te wonen. De Juliaan Claerhout-prijs wordt eveneens uitgereikt, de tweejaarlijkse cultuurprijs van de gemeente Wielsbeke.

Spreker dit jaar is historicus Hendrik Callewier. Hij is docent aan de KULAK en diensthoofd van het rijksarchief van Kortrijk en Brugge. “Hij zal het hebben over zijn boek Bourgondië aan de Leie, dat volgens Bart Van Loo een hoog Game of Thrones-gehalte heeft”, vertelt Frederik Vynckier van de cultuurraad.

“Callewier vertelt de geschiedenis van Kortrijk vanaf 1382, na de Slag bij Westrozebeke, en hoe Filips de Stoute en zijn befaamde nakomelingen honderd jaar lang over het graafschap Vlaanderen regeren. Met heel wat anekdotes geeft hij het verhaal kleur.”

Juliaan Claerhout-prijs

Aansluitend wordt de Juliaan Claerhout-prijs uitgereikt, de tweejaarlijkse cultuurprijs van de gemeente Wielsbeke. “Dit jaar zijn de laureaten KH De Ware Vrienden en Ferm Wielsbeke, die in 2022 beide hun 100-jarig bestaan vierden. Op deze manier wil de cultuurraad een hulde brengen aan de twee oudste verenigingen in Wielsbeke.”

“KH De Ware Vrienden bestaat naast een harmonie ook uit majorettekorps The Golden River Twirlers en het drumkorps Con Fuoco, beide opgericht in 1967. De vereniging kan 51 muzikanten, 14 trommelaars en 18 majorettes tot hun Ware Vrienden rekenen.”

Voor alle vrouwen

Ferm Wielsbeke zag ook het daglicht in 1922, toen nog onder de naam Boerinnenbond, later KVLV. Ze evolueerden van een vereniging van landbouwersvrouwen tot een vereniging die openstaat voor alle vrouwen.

“Hun activiteiten zijn ook veel ruimer dan in de beginjaren, toen vooral lezingen rond huishoudkunde en het boerderijleven op het programma stonden. Na afloop kan je gezellig nababbelen en wordt door de cultuurraad en de gemeente een drankje aangeboden”, aldus Frederik Vynckier.

Uniek in de streek

“Dat we de Juliaan Claerhout-prijs winnen, daar zijn we absoluut heel tevreden mee”, zegt voorzitter van KH De Ware Vrienden, Rik Buyse (64). “Met onze harmonie, majorette- en drumkorps zijn we dan ook uniek in de streek. Wij doen onze naam alle eer aan. Kameraadschap dragen we dan ook hoog in het vaandel. Doorheen het jaar organiseren we tal van activiteiten met onder andere uitstapjes met muziek als leidraad.”

“Traditioneel openen we ook de Wielsbeekse feesten begin september. Vorig jaar vierden we ons 100-jarig bestaan met een optreden van de Romeo’s, wat een enorm succes was. Er werd ook een boekje uitgebracht naar aanleiding van dit jubileum. Zelf speel ik geen instrument. Maar als voorzitter, wat ik nu al 8 jaar ben, hoeft dit niet, hé”, al dus de Ooigemnaar.

Zomerterras

Ook voorzitster Lien Vlamynck van Ferm Groot-Wielsbeke is blij met de prijs. “Dit is een mooie erkenning voor alle vrouwen zich die bij ons inzetten, ook diegene die voor ons actief waren”, vertelt de 61-jarige Wielsbeekse, woonachtig in Sint-Baafs-Vijve.

“We bieden het hele jaar door activiteiten aan zoals kook- en baklessen, daguitstapjes, bedrijfsbezoeken, een zomerterras… Het is niet gemakkelijk om jonge mensen mee te krijgen in ons verhaal. De mentaliteit van jongeren is veranderd. Zich engageren voor een lidmaatschap van een volledig jaar is er sinds corona niet makkelijker op geworden. Momenteel tellen we iets meer dan 100 leden”, aldus een fiere voorzitster.