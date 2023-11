Kevin Acke kampioen bij schuttersgilde Willem Tell Lo

Kevin Acke sluit het seizoen van schuttersgilde Willem Tell Lo af als kampioen. Hij haalde het voor zijn broer Jeroen Acke en Pol Debergh. Dat is exact hetzelfde podium als vorig jaar. Pol Debergh werd in augustus ook in de bloemetjes gezet voor zijn vijftigjarig schuttersjubileum. Bij de dames was Eline Galle de beste, voor Ghislaine Vandewalle en Amber Rubben. Jeroen Acke kroonde zich ook tot winterkoning en op 1 mei tot sire.

Nicky Lermytte behaalde de koningstitel op de liggende wip. In het ploegenkampioenschap van Veurne Ambacht, dat plaatsvond in Lo, strandde Willem Tell Lo op de tweede plaats. In de competitie Schaal De Spot en het kampioenschap van Zuid-Westhland speelde Willem Tell Lo geen rol van betekenis. (KVCL/gf)