Keurbroederschap De Witte Ranke blaast 40 kaarsjes uit: “IJveren voor hop en toerisme”

De vzw Keurbroederschap De Witte Ranke viert haar 40ste verjaardag. De Poperingse vereniging zet zich in voor cultuur, toerisme en gastronomie in de Westhoek en in het bijzonder in Poperinge, met bijzondere aandacht voor hop, hopscheuten en streekbieren.

Keurbroederschap De Witte Ranke werd opgericht op 16 september 1983. “De tien bezielers van het eerste uur waren: Theo Creus, Antoon Couttenye, Johan Debrabandere, Marcel Delanote, Luc Dequidt, Dina Vroman-Desmet, Johan Martin, André Maton, Roger Top en Jozef Verhille”, zegt voorzitter Bart Wemaere.

“Onze vereniging wordt aangestuurd door de voorzitter (baljuw), ondervoorzitter, penningmeester, secretaris (griffier) en bestuursleden. Momenteel telt De Witte Ranke 62 leden, waarvan zes bestuursleden. Zelf ben ik bij de Witte Ranke terechtgekomen in 1999. Gedurende twee legislaturen, van telkens drie jaar, was ik secretaris. In 2005 werd ik voorzitter. De vereniging heeft met mij haar tweede voorzitter. De eerste was professor Maton. Hij heeft de productiewijze van ingetafelde hopscheuten ontwikkeld”, vertelt Bart. “Met De Witte Ranke ijveren we voor de belangen van streekgastronomie, hop(scheuten) en toerisme in Poperinge en bij uitbreiding de Westhoek.”

Poperingsch Standevleesch

De vzw organiseert diverse activiteiten voor het brede publiek, zoals Taste of Hops on Tour in de maand maart, bedrijfsbezoeken en culturele happenings en heeft daarnaast een bloeiende interne werking voor de leden. “De creatie van streekgerechten zoals de Terrine De Witte Ranke of Kabeljauw aan de Schreve is één van onze realisaties. Maar we zijn ook herontdekker en promotor van traditionele streekgerechten zoals Poperingse Hennepot of Poperingsch Standevleesch”, aldus Bart.

“Onze nieuwe leden zijn mensen die al hun verdiensten bewezen hebben in Poperinge en/of de Westhoek”

“Taste of Hops is een nieuw dagarrangement dat door De Witte Ranke werd voorbereid om in 2020 de Hopscheutenhappening op te volgen. Na de pandemieperiode konden we uiteindelijk in 2022 van start gaan en vele deelnemers uit binnen- en buitenland ontvangen. Taste of Hops on tour is een unieke mix van ontdekking, gastronomie, verhalen, ontmoeting, exclusieve bezoeken… Ook de tweede editie in maart van dit jaar werd bijzonder enthousiast onthaald en geëvalueerd.”

Hommel de Lux

“Daarnaast waren we dus organisator van de hopscheutenhappenings met in 2010 een twaalfde editie met maar liefst 773 deelnemers en organisator van de videomapping Hommel de Lux in 2013 met 5.000 bezoekers. Naar aanleiding van onze 30ste verjaardag programmeerden we de happening Hommel de Lux. Via videomapping werd gedurende maar liefst 49 voorstellingen van telkens een kwartier een klank- en lichtfestival gebracht op de gevel van het hopmuseum. Beelden en geluid brachten als het ware het gebouw zelf tot leven en verheerlijkten Poperinge als hoofdstad van de hop en het goede leven. In tandem met Horeca Regio Poperinge organiseerden we de wedstrijd ‘Beste Hopscheuten Kok’ in 2023.”

Nieuwe leden

In de ‘hoppe’maand september komen de leden en hun partners samen op de intronisatiedag. “Na een ontvangst rond het beeld ‘De dochter van Pupurn’ op de binnenkoer van het Hopmuseum volgt een academische zitting. Een gastspreker, met relatie tot onze regio of onze opdracht, brengt telkens een eigen en creatieve presentatie. Bij deze gelegenheid worden de nieuwe leden opgenomen in het Keurbroederschap, op voordracht van hun peter of meter. De Witte Ranke introniseert jaarlijks één tot drie nieuwe leden op voorspraak van één of meerdere leden en met de goedkeuring van de hele vergadering . Het gaat telkens om personen die al hun verdiensten bewezen hebben op cultureel, toeristisch en/of gastronomisch vlak in Poperinge en/of de Westhoek”, legt Bart uit.

“Dit jaar waren dit Arne Leuridan en Luc Van Holzaet. Arne Leuridan van slagerij Leuridan uit Watou heeft als meter Mieke Vanwalleghem. In zijn slagerij zet hij zelf sterk in op korte keten en worden veel producten helemaal zelf bereid. Hij was ook ambassadeur van de Korte Keten en Kei van een Ondernemer. Daarnaast is hij ook voorzitter van de Handelsraad in Watou.” Yves Van Bruwaene is peter van Luc Van Holzaet. Luc is zaakvoerder van diverse bedrijven waaronder Dunfresh en Dunfrost waarbij er sterk wordt ingezet op de fruit- en bananenimport vanuit Zuid-Amerika. “Zijn intronisatie heeft een humanitaire insteek. Wekelijks doneert Luc eten aan de voedselbanken zoals Poperinge, Ieper, Kortrijk…”