Keunemarktvissers vieren de kampioenen

De Veldegemse vissersclub Keunemarktvissers heeft de kampioenen van het voorbije jaar gevierd.

In de A-reeks werd Steven Bossy zowel tot koning als kampioen gekroond, Fernand Allemeersch is tweede kampioen en Iris Vermeersch mag zich derde kampioen noemen. In de B-reeks is Jersey Denolf koning, Nico Fiems werd kampioen, Danny Crevits is tweede kampioen en Stefanie Devroe ten slotte is derde kampioen. Op de foto herkennen we alle kampioenen met hun troffee. (BC)