Keti’s van Chiro de Ginste in Oostrozebeke steken het kampvuur aan

Koken kost geld en dat geldt ook voor Chiro de Ginste. Met het zomerkamp in het vooruitzicht wordt nu al uitgekeken naar enkele sprokkelacties die wat geld in het laatje moeten brengen en ervoor zorgen dat het zomerkamp betaalbaar wordt. Sander Verfaillie, de voorman van de keti’s, vertelt waarom een leuk kampvuur de oplossing is.

“Het jaarlijks kampvuur is een traditie die al een tiental jaar bestaat, maar door corona even werd onderbroken”, aldus Sander. “De organisatoren van dit leuk kampvuur waren steevast de keti’s van Chiro de Ginste. De keti’s zijn zowat de oudste Chiroleden en die weten van aanpakken.”

“Vergeet niet dat een kampvuur organiseren heel wat voorbereiding vraagt. Er moet een aanvraag ingediend worden bij de gemeente en ook de brandweer moet op de hoogte zijn. Daarnaast moest ook gezorgd worden voor een houtvoorraad.”

“Vroeger mocht iedereen die houtafval had, zoals de afgedankte kerstbomen, dit naar een bepaalde plaats brengen, maar daar zijn we van afgestapt. Die berg afval werd veel te groot zodat het kampvuur soms zo hoog oplaaide dat er telefoontjes kwamen dat er brand was uitgebroken ergens op de Ginste. Nu heeft landbouwer Peter Coucke, die de Chiro gunstig gezind is, gezorgd voor het nodige sparrenhout.”

Jeugdherinneringen

“Het feest zelf staat gepland op zaterdag 7 mei vanaf 20 uur in de Lijsterstraat 4 op de Ginste. De toegang is volledig gratis. Het kampvuur is het werk van Myrthe Vandecaveye, Matthys Catteeuw, Stan Suys en mezelf. Het kampvuur is toegankelijk voor iedereen en er wordt voorzien in parkeergelegenheid in de onmiddellijk omgeving.”

“Het kampvuur is telkens een voltreffer, want het roept bij veel bezoekers jeugdherinneringen op. Het wordt ook een heerlijk feest rond het vuur. We voorzien in leuke muziek, braadworsten, geroosterde kippenvleugels, een jeneverbar, frisdrank en bier. Kortom, de keti’s zorgen voor een heel verzorgde bar.”

“De bezoekers kunnen ook deelnemen aan een mooie tombola en met een leuke prijs huiswaarts keren. We verwachten weer een massa volk, want de Ginste is de Chiro echt genegen”, besluit Sander Verfaillie.

