Ketis Chiro de Ginste steken een gezellig kampvuur aan: “Iedereen is uitgenodigd”

Chiro de Ginste telt liefst 167 leden, wat betekent dat haast elke jongere van het gehucht lid is van de ‘Mesang’ en er komen er nog steeds bij. “Koken kost echter geld. Daarom organiseren we ons kampvuur op zaterdag 6 mei om wat geld in te zamelen. Nagenoeg de hele Ginste komt daarop af”, zegt Wannes Van Iseghem.

Het jaarlijks kampvuur op de Ginste heeft al een heel lange traditie. Het zijn de Ketis van de Chiro of de 15- en 16-jarigen die de organisatie van het kampvuur op zich nemen.

“Ons eerste groot probleem is het vinden van een gepaste locatie die niet al te dicht bij de bewoonde omgeving ligt en wanneer dit probleem is opgelost moet ook nog de toelating gekregen worden van de brandweer die zelf komt zien of alles in veilige omstandigheden kan gebeuren.”

“Intussen is deze klus geklaard en kregen we een stuk weide van landbouwer Edward Verstraete ter beschikking in de Boomgaardstraat waar ook voldoende parking is voorzien. We hebben ook nog het geluk dat boer Edward zelf zorgt voor de houtstapel zodat hij er nadien zeker van is dat geen nagels of andere metalen achterblijven eenmaal het vuur gedoofd is.”

We informeerden ook even naar de bedoeling van dit kampvuur. “Eigenlijk wordt de opbrengst van het kampvuurfeest – waar iedereen op is uitgenodigd – volledig besteed aan kampactiviteiten. Het jaarlijkse zomerkamp is het hoogtepunt voor onze leden en dat mag wat kosten. Ook gaat een klein gedeelte van de opbrengst naar ons jaarlijks Keti-weekend van 16 tot 18 juli. Zonder dit kampvuur zijn al die activiteiten onmogelijk want wij willen de lidgelden absoluut niet optrekken en de ouders belasten met nog meer financiële uitgaven.”

Tentjes

Over het kampvuur zelf kregen we wat meer uitleg van Linde Vandecaveye. “De kampvuuravond van 6 mei opent zijn spreekwoordelijke deuren vanaf 21.30 uur. Naast het kampvuur worden tentjes neergeprikt zodat de vele bezoekers bij eventueel slecht weer ook een droge plek kunnen opzoeken. Er wordt gezorgd voor lekkere eetstandjes met gegrilde kippenvleugels, braadworsten en droge worsten en frisse en warme dranken. We zorgen ook voor een jeneverbar en cocktailbar met Sangria. Sfeer zal er zeker zijn want we draaien leuke achtergrond muziek en er kan op de koop toe deelgenomen worden aan een leuke tombola die gesponsord wordt door de lokale handelaars.”

“Omdat we heel veel volk verwachten kregen we ook een stuk weide als parking ter beschikking, naast de kampvuursite. En er is ook nog het kerkplein waar heel veel veilige parkeerruimte voorhanden is.” (CLY)