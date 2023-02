Kerstversieringswedstrijd voor ondernemers is succes

Op de nieuwjaarsreceptie van de Nieuwpoortse Lokaal Economische Raad zijn de publiekswinnaars van de kerstversieringswedstrijd voor ondernemers bekroond. De prijzen gaan naar ‘t koffiehuisje De Blauwe Vogel, De Barkentijn en De Beiaard. De juryprijs is voor Instituut Caro. Verder zijn er drie hoofdprijzen van de Winters Nieuwpoort Eindejaarsactie uitgereikt.

Gedurende de voorbije eindejaarsperiode hebben Stad Nieuwpoort en de Lokaal Economische Raad voor de tweede keer op rij een kerstversieringswedstrijd voor Nieuwpoortse handelszaken ingericht. Maar liefst 27 ondernemingen gingen de uitdaging aan en meer dan 2.000 personen hebben hun stem uitgebracht.

Eindwinnaar

Tijdens de LER-nieuwjaarsreceptie op maandag 16 januari 2023 is ’t koffiehuisje De Blauwe Vogel tot eindwinnaar uitgeroepen. Behalve de eretitel hangt aan de overwinning ook een Nieuwpoortse Cadeaubon ter waarde van 250 euro vast. De top drie wordt vervolledigd door De Barkentijn en De Beiaard. Zij krijgen respectievelijk Cadeaubonnen van 150 euro en 100 euro. Daarnaast hebben de Stad en de Lokaal Economische Raad nog een prijs uitgereikt voor de mooist versierde zaak. Deze juryprijs is voor Instituut Caro die een Nieuwpoortse Cadeaubon van 200 euro in de wacht sleept. Tegelijkertijd zijn ook de hoofdprijzen van de Winters Nieuwpoort Eindejaarsactie uitgedeeld. Drie Nieuwpoortse Cadeaubonnen ter waarde van 1.500, 1.000 en 500 euro gaan naar Stefaan Buyse uit Westende, Ruth Lumens uit Holsbeek en Jeannine Coenen uit Nieuwpoort. Deze trekking was het slot van de spaaractie die liep van maandag 12 december 2022 tot en met zondag 8 januari 2023.

Lokaal winkelen

Schepen van Lokale Economie Ann Gheeraert noemt de eindejaarsactie en kerstversieringswedstrijd een succes: “Heel wat mensen hebben enthousiast meegestemd op hun favoriete versierde handelszaak. Of hebben naar hartenlust geshopt en zo meegedongen naar mooie prijzen in de eindejaarsactie. Voor de spaaractie werden maar liefst 20.000 lotjes uitgedeeld, een heel mooi resultaat! Via dergelijke initiatieven laten we iedereen kennismaken met het ruime aanbod aan Nieuwpoortse handelszaken en stimuleren we het lokaal winkelen, wat de Nieuwpoortse ondernemers ten goede komt.” (PG)

De volledige top tien kan geraadpleegd worden op www.nieuwpoort.be/wedstrijd-kerstversiering.