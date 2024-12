Kersttornooi badmintonclub groeit weer uit tot groot succes

Vorig weekend had het 48ste kersttornooi van Badmintonclub Torhout plaats. Na de coronajaren blijven tornooien het lastig hebben met het aantrekken van voldoende spelers. Met maar liefst 232 inschrijvingen blijft het Torhoutse tornooi echter een van de grotere van West-Vlaanderen. Op zaterdag werden zowel de enkel- als de dubbelwedstrijden afgewerkt, terwijl de zondag volledig gewijd was aan de mix.

Onder de deelnemers bevonden zich 17 spelers van BC Torhout zelf. Twee van hen konden zich plaatsen voor de finales. Ilke Vanoverberghe presteerde prima in de 5-6-reeks en bereikte de finale. In de spannende eindstrijd bewees ze haar talent, maar diende zich uiteindelijk tevreden te stellen met zilver.

Elise Vanhoutte viel sterk in voor een zieke speelster in de dames dubbel 11-12. Samen met haar gelegenheidspartner, Aiyana Verplancke, kaapte ook zij knap het zilver weg.

Het kersttornooi werd een groot succes dankzij de inzet van de enthousiaste vrijwilligers die alles tot in de puntjes hadden geregeld. De organisatie verliep vlot, waardoor het wedstrijdschema perfect werd gerespecteerd en alle matchen op tijd konden starten. De vrijwilligers zorgden ook voor een gezellige sfeer. Dankzij hun harde werk konden de deelnemers genieten van een geslaagd evenement.

Zet 2025 sportief in

Is je nieuwe voornemen meer sporten? “Start 2025 dan met een sportieve uitdaging en kom badmintonnen”, zegt bestuurslid Kim Dumarey. “Of je nu beginner of gevorderd bent, badminton is de perfecte manier om in beweging te blijven en je conditie te verbeteren. Sluit je aan bij onze club en geniet van boeiende wedstrijden en nieuwe vriendschappen. We verwelkomen je graag op maandagavond in de stedelijke sporthal tussen 20 en 22.30 uur en op vrijdagavond tussen 20.30 en 23 uur. Iedereen kan vrijblijvend met de club komen kennismaken.”