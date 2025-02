Kerstmarkt op Heule-Watermolen doneert opbrengst van 9.360 euro aan goede doelen

Tijdens het bedankingsmoment op zondag 9 februari voor de vrijwilligers van het Nostalgisch Kerstmarktje werden de cheques overhandigd aan de geselecteerde goede doelen, in totaal goed voor 9.000 euro. “Dat is niet minnetjes voor één avond kerstmarkt”, zegt medeoprichter Linda Dewitte (60). “Elk jaar wordt onze opbrengst groter.”

Het Nostalgisch Kerstmarktje was op vrijdag 13 december aan haar zesde editie toe. Met onder meer 34 standhouders, een huisje van de kerstman en een kerstmanfanfare sloot de organisatie opnieuw een succesvolle kerstmarkt af. “De standhouders – waaronder De Kindervriend, de branding, Raak Heule-Watermolen en Soep op de stoep – betaalden praktisch geen standgeld. Voor food was dat 50 euro, voor non-food 30 euro. We konden rekenen op enorm veel sponsors, een subsidie van Stad Kortrijk en alle opbrengsten van de dranktent gingen naar onze goede doelen”, vertelt Linda.

Het tienkoppige team van Nostalgisch Kerstmarktje kocht voor 360 euro koekjes aan bij het plaatselijke kermisbestuur om vervolgens te doneren aan de kerstgave van de parochie. Zij zetten zich in voor ziektebezoeken. Daarnaast werden cheques overhandigd van 500 euro voor Team Guido en Chiro Tsjoef. Het zesde leerjaar van de Vrije Basisschool De Watermolen ontving 1.500 euro voor hun vredestochtroute in Ieper en de grootste cheque, ter waarde van 6.500 euro, ging naar Het Koesterhuis/Berrefonds uit Kortrijk.

“Naast de plaatselijke verenigingen die we jaarlijks steunen, kiezen we elk jaar voor een goed doel die dicht bij de omgeving aanleunt. Tijdens het evenement rekenen we op hun vrijwilligers om te helpen. Het eerste jaar werd de opbrengst gebruikt om materiaal aan te kopen voor Nostalgisch Kerstmarktje. Vanaf dan ging het naar goede doelen: vzw Cri-du-Chat, Het Ventiel, Time for Lyme, De Kindervriend en dit jaar Het Koesterhuis. De opbrengst gaat in stijgende lijn. We hebben steeds het mooie weer mee en er komt altijd een massa volk op de kerstmarkt af.”