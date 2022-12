Kerstmarkt Ons Dorp verhuist naar parking Andante en Allegro

Op zaterdag 17 december kunnen de bewoners van WZC Andante genieten van dampende glühwein, smeuïge wafels en gebakken worsten. De kerstmarkt van Ons Dorp slaat dan immers voor het eerst zijn tenten op op de parking van het woonzorgcentrum en het lokaal dienstencentrum in de Volkslaan.

De voorbije jaren hield het wijkcomité Ons Dorp zijn drukbezochte kerstmarkt steevast op en rond het Volksplein in de Volkslaan. Dit jaar verhuist het kerstgebeuren enigszins verrassend 600 meter verderop naar de parking van WZC Andante en LDC Allegro.

“In moeilijke tijden proberen ook wij te besparen op de alsmaar oplopende kosten”, zegt Conny Grouwet van het wijkcomité. “Door samen te werken met Allegro en Andante hoeven we geen toiletten of muziekinstallatie te huren, moeten we ook de Volkslaan niet afsluiten en kunnen we bovendien rekenen op een helpende hand van enkele vrijwilligers.”

De kerstmarkt begint om 15 uur en eindigt om 23.30 uur. Naast eet- en drankkraampjes van verenigingen zijn er ook ambachtelijke producten te vinden. Onder de bezoekers worden waardebonnen verloot, geschonken door de lokale handelaars. Er is kinderanimatie met een springkasteel, een viskraam en grime. Futura Basisschool Ons Dorp zorgt voor gratis snoepbrochettes. Om 18 uur is er een optreden van dansgroep Love 2 Dance.

Cafetaria en bar geopend

Het dienstencentrum en het woonzorgcentrum in de Volkslaan stellen beide hun faciliteiten ter beschikking tot het einde van de kerstmarkt. “De bezoekers kunnen even opwarmen of iets drinken in de bar van Allegro of de cafetaria van Andante. Onze vrijwilligers serveren evenwel geen extraatjes, enkel de gebruikelijke dranken. Zo kunnen de standhouders op de kerstmarkt maximaal hun dranken en eten aan de man kunnen brengen”, zeggen Brigitte Desmet van Allegro en Femke Deleu van Andante.

Om zoveel mogelijk rusthuisbewoners de kans te geven om de kerstsfeer op te snuiven, gaat het evenement al om 15 uur van start. “Ons woonleefteam zal samen met familieleden en vrijwilligers in de weer zijn om de bewoners te begeleiden. We willen zoveel mogelijk van hen de kans geven om een bezoekje te brengen aan de kerstmarkt. Het woonzorgcentrum voorziet ook een financiële bijdrage zodat ze iets kunnen eten of drinken en genieten van de kerstsfeer. Wij hopen vooral op goed weer om zoveel mogelijk mensen buiten te krijgen. Het is alvast een hele mooie kans om een kerstmarkt dicht bij huis mee te pikken zonder dat we speciaal vervoer moeten inleggen”, aldus Femke Deleu.

Kerstwens

Ook de Sint-Janskerk op Ons Dorp draagt op 17 december tussen 14 en 17 uur bij tot de kerstsfeer met de kerststal die kan bezichtigd worden en aangepaste kerstmuziek. Om 16.40 uur brengt dansgroep Love 2 Dance een kerstdans rond de kribbe en richt pastoor-deken Johan Loones een kerstwens tot alle aanwezigen.

(Carlos Berghman)