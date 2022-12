Kerstbeurs voor dierenasiel Het Blauwe Kruis van de Kust lokte veel volk

De kerstbeurs ten voordele van Het Blauwe Kruis van de Kust in de Fyzix lokte veel volk. “We hadden nooit zoveel volk verwacht. Het was overweldigend.

Dat de Oostendenaar zo massaal naar onze kerstbeurs kwam, bewijst dat het dierenasiel erg leeft onder de bevolking. De steun die we krijgen, is fenomenaal”, zegt voorzitter Fabrice Goffin. Op de beurs kon op verschillende manieren het asiel gesteund worden door de aankoop van geschenken, pannenkoeken, drankjes of een tombola. Op de foto v.l.n.r. Anne Georges, voorzitter Fabrice Goffin, Serge Hauteman en Petra Lust. Onderaan: Greet vander Auwera, de dochter van Petra en Gudrun Van Gheluwe.