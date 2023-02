Kersecorftrappers vieren kampioenen tijdens niewjaarsfeest

Tijdens het nieuwjaarsfeest van de Kersecorftrappers werden de kampioenen van het voorbije jaar gevierd. In totaal werden er 32 ritten gereden over een totale afstand van 25.185 kilometer. Bij de dames werd Anick Titeca kampioene met 29 ritten en 806 kilometer voor Marie-Josephe Decroos, Viviane Dehollander, Huguette Vervisch en Kristine Smagghe. Bij de heren eindigde het duo Gerard Devoogdt en Gilbert Inion als primus met 32 ritten en 885 kilometer, gevolgd door Edgard Neyrinck, Jacques Parmentier, Eddy Cardoen en Paul Lisabeth. Nieuwe leden kunnen zich melden via dienstencentra@ieper.be of 057 203 778. (EG/foto EG)