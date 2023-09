Kermistornooi bij Petanque Club Izegem

Bij Petanque Club Izegem (PCI) vond het jaarlijkse kermistornooi plaats. Voorzitter Geert Vanhaverbeke leidde samen met de andere bestuursleden het gebeuren in goede banen. Na een middagje petanque in de stralende zon werden de prijzen uitgereikt. Het podium bij de heren werd bevolkt door Jean-Luc Deruyck op de eerste plaats, gevolgd door Jean-Pierre Joye en Geert Vanhaverbeke. Bij de dames scoorde Maria Gaytant het best. Aagje Vancoillie en Gaby D’Haeyere waren respectievelijk tweede en derde. (MI/foto Frank)