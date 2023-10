Kermiscrossers uit Ardooie bieden jeugdinitiatie cyclocross aan: “Ook G-sporters zijn welkom”

De Kermiscrossers uit Ardooie zijn op donderdag 19 oktober toe aan de 28ste editie van hun jaarlijkse kermiscross. In samenwerking met de Vlaamse Wielerschool organiseren ze op woensdag 18 oktober een cross voor de jeugd, om kennis te maken met de sport. En Ook G-sporters kunnen dit jaar crossen.

De cyclocross op kermisdonderdag 19 oktober is stilaan een klassieker bij de aanvang van het nieuwe seizoen in het veld. Het is geen tv-cross en behoort ook niet tot een klassement zoals de superprestige, dus runnen de Kermiscrossers de organisatie op een zelfstandige manier. De cross is een ereprijs van twee plaatselijke pioniers, met name Daniel Callewaert en Patrick Demuynck, de betreurde voorzitter van de Kermiscrossers.

Cross voor G-sporters

Door dit jaar reeds voor de middag een wedstrijd in te richten zorgen de Kermiscrossers voor een nieuwigheid in deze 28ste editie. Voorzitter Jochen Demeyere: “Om 11 uur is er een cross voor de G-sporters. Om 12 uur starten we dan met het klassieke programma met de amateurs en de masters A. Om 14.15 uur rijden de dames elite hun wedstrijd. Anderhalf uur later gaan de heren elite de strijd aan voor winst in Ardooie.”

Start en aankomst is gelegen in de Stationsstraat. Iets over Café Kempenland (Bie Belle) duiken ze het veld in met onder meer een passage aan het Volksplein. In de omgeving van de VIP-tent is er een doorgaans glibberige passage, vooral dan bij regenweer. Kaarten in voorverkoop zijn te verkrijgen aan tien euro bij Bockor Café, de Roose, Montana, Bie Belle, de Groene Dreve, de Biekorf en Den Uil in Koolskamp. Op de dag zelf betaal je 12 euro.

Overigens worden niet alleen de grote jongens en meisjes van de cross worden in Ardooie het veld in gestuurd. De dag voordien kunnen kinderen van 7 tot en met 14 jaar hun crosstalent testen tijdens een initiatie die ingericht wordt door de Kermiscrossers. De Vlaamse Wielerschool doet geregeld inspanningen om de jeugd aan het fietsen te krijgen. Ook de cyclocross hoort daarbij. Om 14 uur gaat de initiatie van start aan het domein van de Waterbek, te bereiken via de Berlingmolenstraat. Deelnemen is gratis en je krijgt zowel drankjes als versnaperingen aangeboden. Een helm dragen is verplicht.

Kampioen van Ardooie

Wielerploeg Tomabel Inofec zorgt op zaterdag 4 en zondag 5 november voor nog meer veldritplezier en gaat dan aan de Waterbek op zoek naar de Kampioen van Ardooie. Op zaterdag zijn er wedstrijden voor de elite 3 en de masters vanaf 10 uur. Om 11.15 uur komen de nieuwelingen in het veld en na de middag zijn de dames aan de beurt om 13 uur, daarna de juniores om 14 uur. Een uurtje later is de elite 2 aan zet.

Na deze wedstrijden organiseert de wielerclub een funwedstrijd van een half uur voor 16-plussers die willen proeven van een cyclocrosswedstrijd. Inschrijven kost tien euro en doe je ter plaatse bij de bestuursleden..

Op zondag zijn er wedstrijden voor miniemen en voor aspiranten. Voor kinderen die geen competitie rijden is er om 12 uur een race. Iedereen tot 16 jaar mag deelnemen, hetzij op een koersfiets of een mountainbike. Ook hiervoor schrijf je ter plaatse in.

De Waterbek bereik je die dag via de Berlingmolenstraat. Er zijn eet- en drankstandjes voorzien en na de wedstrijden is er gelegenheid om de fietsen te reinigen.