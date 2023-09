Kermiscomité Brielen stelt gevarieerd programma voor

Op vrijdag 15 september wordt in Brielen het startschot gegeven voor de jaarlijkse kermis. Er staat weer een gevarieerd en rijkgevuld programma op de menu.

Penningmeester Pieter Beele (40) zit tien jaar in het kermiscomité. “Het wordt een jubileumeditie voor mij”, lacht hij. “Na een heel jaar voorbereiden zijn we stilaan klaar om van 15 tot en met 18 september het orgelpunt te zetten. Het dorp zal weer geel en groen kleuren.”

Zelfgemaakte aperitief

Op vrijdag 15 september wordt de kermis geopend bij CC Den Briel in de Brielenstraat. “We gaan gezellig aperitieven met een glaasje Korre, onze zelfgemaakte aperitief verwijzend naar een van de vier reuzen. Er is ook een alcoholvrije variant, Nele. Voor de kinderen is er een springkasteel en zijn er kermiskramen. Er zijn ook barbecueworsten verkrijgbaar. De kleinsten kunnen gratis naar de interactieve show van Clown Rocky. ‘s Avonds zijn er optredens van Yves Segers, Gene Thomas, Jettie Pallettie en Partytrooperz. Een kaart kost 12 euro en is verkrijgbaar bij Kapsalon Sofie, Kapsalon Beau & Belle, Kapsalon Gloss & Shine, ‘t Omloophof in Brielen, Café ‘t Vervolg in Elverdinge en Café ‘t Projekt in Vlamertinge. Er zijn in totaal 400 tickets beschikbaar.”

Bar Las Vegas

Op zaterdagnamiddag is er een kubbtornooi. “We organiseren dat al sinds de coronaperiode. Je kan voor het tornooi inschrijven aan 15 euro per ploeg, drankkaart inbegrepen. Het gaat door op het derde veld van Brielen Sport. We voorzien verder een treinrit naar een boerderij in de buurt en Chiro Globetrotters opent hun Bar Las Vegas, met Amerika als thema.” Zondag komt Crystal Moon, de coverband die bezig is aan een afscheidstournee, een gratis aperitiefconcert brengen. “Voor de kinderen is er het lange springkasteel Jungle Run en we voorzien een mobiele frituur. Om 15 uur speelt Brielen Sport een thuismatch en ‘s avonds organiseert het Sint-Maartenscomité een barbecue. Op maandag is er de dag van de derde leeftijd met live muziek van Duo Enjoy.” (API)