Kermiscomité Aartrijke Leeft viert 25-jarig bestaan met fotozoektocht

Kermiscomité Aartrijke Leeft werd 25 jaar geleden boven de doopvont gehouden. Naar aanleiding deze bijzondere verjaardag, organiseert het kermiscomité een fotofietszoektocht. “De tocht brengt fietsers langs 15 authentieke zichten in Groot-Zedelgem.”

Aartrijke Leeft werd 25 jaar geleden opgericht. Het kermiscomité organiseerde de voorbije jaren memorabele kermissen met enorme hoogtepunten. Het lanceerde unieke successen zoals de kermisradio. Een concept dat veelvuldig gekopieerd werd en Aartrijke op de kaart zette.

34 kilometer

Aartrijke Leeft blies niet alleen de septemberkermis nieuw leven in, ook Toontjeskermis in januari kreeg zijn eigen feest. Reus Toontje werd opgekalefaterd en verwent sindsdien zijn gasten met varken aan ’t spit.

Om dit 25-jarig jubileum te vieren, organiseert Aartrijke Leeft deze zomer een fotofietszoektocht. “De zoektocht loopt langs de Zedelgemse Zichtenroute, een route die ontstaan is naar aanleiding van de coronacrisis. Een samenwerking tussen Ignace Goethals uit Loppem, zijn zoon Balder uit Zedelgem en het gemeentebestuur van Zedelgem”, zegt Anna Kempinck namens kermiscomité Aartrijke Leeft.

De bewegwijzerde fotofietszoektocht telt 34 kilometer. “De tocht brengt fietsers langs 15 authentieke zichten in Groot-Zedelgem. Onderweg ontdekt men via infoborden de geschiedenis en speciale betekenis van deze ‘zichten’ voor de mensen toen en nu. Als extraatje geniet men van kunstige pentekeningen en prachtige uitzichten. Maar de plekjes komen vooral tot leven dankzij de sterke audioverhalen die te beluisteren zijn.”

Zowel lees-, luister-, als fotovragen komen aan bod. “De zoektocht loopt van donderdag 15 juni tot en met donderdag 31 augustus. Er is een mooie prijzenpot van 600 euro. Liefst 25 mensen zullen een mooie prijs ontvangen én ook elke deelnemer die op een tienvoud eindigt, valt in de prijzen. De prijsuitreiking heeft plaats op vrijdag 22 september in Jonkhove bij de opening van de kermis.”

Deelnameformulier

Een deelnameformulier kost 5 euro en is te verkrijgen in dagbladhandel De Platse en café Oud Gemeentehuis in Aartrijke, brasserie Chaplin in Zedelgem, Carrefour Express in Veldegem en dagbladhandel Danimo in Loppem.

Meer info: www.aartrijkeleeft.be