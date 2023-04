KBC De Toekomst, met lokaal in Café De Voerman, huldigde onlangs zijn kampioen. Na een moeilijk coronatijdperk kon er in 2022 terug een competitie opgestart worden. Regis Vanhalst is de kampioen in vrij spel, na de huldiging volgde nog een etentje. Inmiddels is het nieuwe speeljaar van start gegaan. (gf)