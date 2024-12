Katrien Descamps is nieuwe voorzitter van harmonieorkest Ypriana: “Muziek is heel ontspannend”

Na het afscheid van Klaas Coulembier als voorzitter van de vzw Ypriana zijn er enkele verschuivingen gebeurd in het bestuur. In de stuurgroep van het harmonieorkest Ypriana neemt Katrien Descamps (46) voortaan de rol van voorzitter op zich.

Binnen het bestuur van de vzw werd Klaas opgevolgd door Maarten Honoré. Ook Alexander Declercq trad toe tot het bestuur van de vzw Ypriana. Dat bestuur zal intern hervormd worden om de synergie tussen de verschillende stuurgroepen verder te versterken.

Katrien Descamps is sinds juni voorzitter van het harmonieorkest. “Ik ben al sinds 1992 lid van de jeugdharmonie en schoof later door naar de harmonie”, vertelt de 46-jarige Ieperse. “Ik volgde tot mijn tiende muziekschool in Langemark. Ik koos voor klarinet en kreeg les van Martine Claeys. Daarna verhuisden we naar Ieper en ook in Ieper kreeg ik klarinetles van Martine. Muziek is voor mij een ontspannende hobby. Je kan je volledig focussen op je instrument en je bent even niet met andere dingen bezig. Ook één van mijn zonen is muzikaal aangelegd. Hij speelt trompet bij de Kramikkels.”

Stuurgroep

Voor Katrien, in het dagelijks leven directeur van het Sint-Jozefscollege in Wervik, komt er nu een nieuwe rol bij. “We tellen ongeveer 100 spelende muzikanten en concerteren meestal met 70 tot 80 leden. Als we optreden, dan komt daar steeds veel bij kijken. Partituren verdelen, het podiumplan opmaken, de kaartenverkoop, brochures opstellen, het lokaal onderhouden, enzovoort. Om alles in goede banen te leiden, is er een stuurgroep en daar ben ik nu de voorzitter van.”

De komende weken staan er voor Ypriana nog enkele optredens gepland. “Op zaterdag 7 december doen we een straatoptreden ter ere van Sint-Barbara en op zaterdag 21 december is er het eindejaarsconcert in samenwerking met Chorus.”

Druk programma

Ook in 2025 zal je de harmonie vaak aan het werk kunnen zien in de regio. “In januari is er een cd-opname met de nieuwste harmoniewerken in opdracht van muziekuitgeverij Leonard Hal. Op 25 februari is er een concert met Wannes Cappelle en Herwig Reynaert in Oostkamp en in april treden we op in Steenvoorde voor Carnaval d’Eté. Op 31 mei is er het dubbelconcert met brassband Hauts-de-France in het Perron en in juli zijn we paraat op de Heksenstoet in Beselare. Na de zomer komt er ook weer een editie van Blaasfiësta, de Last Post op Wapenstilstand, The Great War Remembered-concerten in de kathedraal, de viering van Sint-Cecilia, de optocht voor Sint-Barbara en het eindejaarsconcert.”