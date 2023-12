Kate Van Waes nieuwe voorzitter bridgeclub Molenland: “Onze leden komen uit alle sociale geledingen”

De 56-jarige Kate Van Waes is zonder meer een dame met pit die geen enkele uitdaging uit de weg gaat. Naast haar job als bankbediende, runt ze de Meulebeekse Art Objects, een kunstgalerij in eigen huis die de ambitie heeft niet enkel schoonheid en charme te etaleren, maar ook objecten exposeert die onze ziel raken. De rest van haar vrije tijd vult ze op met bridgen. Nu is ze ook de kersverse voorzitter van bridgeclub Molenland in Tielt.

De bridgeclub zag zo’n 45 jaar geleden het levenslicht onder het voorzitterschap van Valère Blancke. Ondertussen telt de club een 50-tal leden en heeft hij nu een vaste stek in de foyer van het Gildhof in Tielt. Om alles in goede banen te leiden, werd een 9-koppig bestuur gekozen. De kernleden zijn Kate Van Waes (voorzitter), Annemie Hautekiet (secretaris), Roland Demeyere (penningmeester) en Marc Depypere (lesgever en officiële scheidsrechter). De clubleden ontmoeten elkaar op maandagnamiddag van 14 tot 18 uur en op donderdagavond van 19.30 tot 23.30 uur. Er worden telkens 28 giften per speelnamiddag (of -avond) gespeeld. De club is ook aangesloten bij de VBL (de Vlaamse Bridge Liga).

lessen volgen

“In de familie kaarten we al lang, maar het bridgen kwam er pas in 2014”, aldus Kate Van Waes. “Ik heb lessen gevolgd want het bridgespel vergt toch enige studie. In onze club kan men de maandagavond les volgen. Zo’n cursus bestaat uit 20 lesbeurten. Bridgen is een kaartspel dat onder de denksporten valt. Een sterke concentratie, logisch denkvermogen en een scherp geheugen zijn onontbeerlijk. Daarnaast moet je goed samenwerken met je partner. Er treden 4 spelers per tafel aan, verdeeld in 2 paren, oost-west en noord-zuid, die elk 13 kaarten ontvangen. Het spel zelf bestaat uit twee fases: het bieden en het spelen. Het klinkt vreemd, maar bij het bridgen primeert de stilte. We treden met drie competitieploegen aan bij interclubtornooien. Dan staan er verplaatsingen naar Antwerpen, Leuven, Bornem, Gent,… op het programma.”

Niet elitair

“Bridge is geen elitair spel meer. Onze leden komen uit alle maatschappelijke sociale geledingen. We trekken er ook op uit. Zo nemen we op 8, 9 en 10 december deel aan de kerstmarkt in Tielt, dan kan iedereen lekkere oesters en een glas champagne komen proeven. Op 24 juni 2024 hebben we onze bridgekroegentocht. We bridgen dan op verschillende locaties.”