Kasteelvink organiseert 86ste kampioenviering

Onlangs organiseerde De Kasteelvink hun 86ste kampioenviering. Afgelopen seizoen vonden er 29 zettingen plaats, met een gemiddelde van 51 deelnemers. Twee keer mochten ze zelfs 93 vinkeniers verwelkomen. Voor de zevende keer in de geschiedenis slaagde Filip Devos erin om driemaal op rij koning te worden met vogel Felix. Afgelopen seizoen behaalde Filip ook de kampioenstitel met vink Ties. Vaste verzorger en zetter Etienne Vandeputte mocht mee op de foto. De titel van koningin gaat naar Karin Maes met vogel Yokie. Franck Bruynooghe werd kampioen 75 procent Wies. Erik Nollet behaalde de kampioenstitel 50 procent met Gerben. Zaterdagkampioen is Anja Vanhove met Pipo. In aanwezigheid van voorzitter Gaby Roelens, ondervoorzitter Erik Nollet, secretaris Geert Lingier, bestuursleden Johan Vangheluwe, Rik Vandecasteele en Willy Deneker werden de gemeentelijke trofeeën overhandigd door burgemeester Frederik Demeyere en schepenen Dimitri Carpentier en Frederik Sap. Felix Persyn mocht uiteraard ook mee op de foto, want het lokaal van De Kasteelvink bevindt zich op De Waaiberg. Personen met een beperking blijven altijd welkom bij De Kasteelvink. (EVG/foto EVG)