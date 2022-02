Karel Van Eeckhout gaat zondag lopen bij de KSA Meisjes ter nagedachtenis van zijn zus: “Suzanne was een superlief meisje”

Suzanne, het meisje dat vijf jaar geleden op 17-jarige leeftijd aan leukemie overleed, was lid van de VKSJ (nu KSA Meisjes). Suzanne heeft postuum ook haar naam gegeven aan de actie van haar broer Karel Van Eeckhout. Die loopt iedere dag van de maand februari met zijn zus in gedachten.

Karel Van Eeckhout rent naarstig verder aan de 406 kilometer die hij wil lopen voor zijn zus en twee vrienden en tegelijk ook voor drie goede doelen. Op dinsdag 1 februari haspelde hij één kilometer af, op maandag 28 februari hoopt hij te eindigen met 406 kilometer. Vorige zondag werd halt gehouden aan Ruytershove voor Emil Claeys, een vriend van Karel die vorig jaar overleed. Komende zondag is het lokaal van KSA meisjes in de Mentenhoekstraat het epicentrum.

Kaartjes schrijven

Uiteraard zetten de KSA Meisjes mee hun schouders onder die dag, als eerbetoon aan Suzanne Eeckhout die jarenlang lid was van de vereniging die toen nog VKSJ heette. Suzanne overleed aan de gevolgen van leukemie, maar vergeten is ze zeker nog niet. Ook niet binnen de KSA Meisjesgroep die 39 leidsters en 193 leden telt. Hoofdleidsters Femke Vandommele (20) en Frauke Vandenbroucke (19) koesteren nog levendige herinneringen aan Suzanne. “Ik ben een paar keer met haar op kamp geweest,” herinnert Frauke zich. Femke: “Ik was een jaar jonger, dus om de twee jaar zat ik bij haar in de groep. Maar we zaten ook samen in het College. Ik herinner me dat ze toen les kreeg via Bednet. En met de jeugdbewegingen schreven we dan kaartjes naar haar.”

De opbrengst gaat integraal naar Kinderkankerfonds

© Frank Meurisse

Op stiltemomenten op kampen wordt Suzanne nog altijd herdacht. “Het was een superlief meisje. Op ons uniform prijkt nog altijd een schildje in de vorm van een hartje, dat ter ere van Suzanne.”

Tocht van zes km

Bij KSA Meisjes hoorden ze al van de plannen van broer Karel Van Eeckout om in februari in totaal 406 kilometer te lopen. “Karel vroeg ons via een berichtje of we het zagen zitten om te helpen. We staan met de volledige leidingsgroep achter dit project. Ook vanuit de oud-leiding krijgen we heel wat hulp. Zij hebben Suzanne misschien nog beter gekend als wij, zij hebben immers leiding gegeven aan haar. Maar zelf herinner ik me ook nog de begrafenis. De Sint-Tillokerk zat stampvol, er stonden nog heel wat mensen recht.”

Op zondag 13 februari komt Karel 13 kilometer lopen. Startpunt is het KSA Meisjeslokaal in de Mentenhoekstraat 133. “Er wordt hier een tocht van zes kilometer uitgepijld, die gaat onder de Rijksweg richting Wallemote. Karel zal die twee keer lopen en er nog een kilometer bij doen. Al wie wil komen mee lopen of wandelen is welkom tussen 13 en 16 uur. Je kan ook een stuk van de tocht mee wandelen of gewoon eens steun komen betuigen. Wij zullen hier buiten een bar neerpoten waar we warme choco, frisdranken en pintjes zullen aanbieden. Ondertussen zijn we aan het bakken geslagen, we hebben dus ook een mooi assortiment zelf gebakken taarten om van te smullen. Alles is in principe gratis, maar je kan dus in ruil een bijdrage doen voor het goede doel. Dit keer is dat het Kinderkankerfonds. We hopen zo ons steentje bij te dragen.”

Te voet en met de fiets

De wekelijkse activiteiten van KSA Meisjes vinden op zaterdag plaats, maar zondagmiddag waren zowat 25 leidsters en ook heel wat leden op post om mee te gaan wandelen voor Emil Claeys. “Niet te doen hoeveel volk daar was. Het weer zat zeker ’s morgens niet mee, maar dat hield de mensen niet tegen. Hartverwarmend. Emil was een KSA’ers en wij kenden hem uiteraard ook. Maar ook de KSA-jongens zullen komende zondag wel hier komen mee wandelen.”

In de straten rond het lokaal is er wat parking, maar wie kan, komt best te voet of met de fiets.