Onlangs werd bij de Kon. Muziekvereniging De Ware Vrienden het feest van de patroonheilige Sint-Cecilia gevierd. Traditiegetrouw worden dan ook enkele leden gehuldigd omwille van hun aantal jaren dienst in de muziekmaatschappij. Deze keer kon men slechts één lid vereremerken. Karel Dejonghe is al 35 jaar muzikant is bij de muziekvereniging. Op de foto zien we de gehuldigde samen met enkele bestuursleden. (GJZ/foto GJZ)