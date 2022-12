Karateclub Shotokan Marke eert medaillewinnaars

Op zondag 20 november was er opnieuw een karatetornooi (SKFB-SKDUN) in Geluwe. Tijdens dit tornooi mochten heel wat leden van de karateclub Shotokan Marke een medaille ontvangen. Het was sinds corona geleden dat de club nog eens deelnam aan een kampioenschap.

“We zijn heel blij dat zovelen een medaille hebben gewonnen. Ook Djay-Djay Verbeke, de jongste telg van onze club, stond op het podium”, zegt hoofdtrainer Gacem Abdallah (5de Dan). De club bestaat uit ongeveer dertig leden. Elslander Dominique(1ste Dan) en Decock Minda(1ste Dan) staan in voor de jeugd. (TV)