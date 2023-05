Kapitein Stefanie Pollet stopt bij Sportiva Langemark

Na bijna tien seizoenen lang kapitein en rots in de branding te zijn geweest bij Sportiva Langemark neemt de 31-jarige Stefanie Pollet definitief afscheid van het volleybal. “Nu ik nog mijn topniveau haal, is dit het ideale moment om de knoop door te hakken.”

Met de moeilijke beslissing om de volleybalschoenen definitief aan de haak te hangen, was Stefanie Pollet al een tijdje bezig. “Er zijn de onvermijdelijke fysieke kwaaltjes, maar ik wil ook meer tijd maken voor familie en vrienden. Ik ben al te vaak moeten weglopen van familiefeesten”, lacht de ex-kapitein van Sportiva Langemark.

Zware beslissing

“Samen met mij beste vriendin Judy Parmentier, die er ook mee ophoudt, werd ik in onze laatste thuismatch nog eens in de bloemen gezet door ons bestuur en de ploegmaats. Om op zo’n manier afscheid te kunnen nemen van mijn tweede thuishaven maakt de zware beslissing toch wat draaglijker. Naast onze vriendenbende zal ik het competitieve element misschien wel nog het meest missen. Ondertussen zijn er wel al plannen aan het rijzen om op recreatief niveau een ploegje te vormen, de aard van het beestje.” (lacht)

Op drie seizoenen Dynamivo Dadizele na kwam Stefanie Pollet haar volledige volleybalcarrière uit voor Sportiva. “Ik denk dat ik bij Langemark in elke provinciale reeks heb gespeeld. En eigenlijk altijd als kapitein. Om een of andere reden wordt altijd naar mij gekeken als er een kapitein wordt aangeduid. (lacht) Nochtans ben ik zeker geen roeper, maar de samenhang binnen de ploeg verzorgen, is wel een van mijn sterke punten. Met Marthe Vandenberghe is de opvolging als kapitein trouwens verzekerd, ik kan dus met een gerust gemoed afscheid nemen. Wat de absolute hoogtepunten in mijn carrière geweest zijn? Ongetwijfeld de promotiefeestjes die ik met Langemark heb mogen meemaken! En ook om bij Dadizele als youngster onmiddellijk in de hoogste provinciale reeks te kunnen meedraaien, zal me bijblijven.” (TVI)