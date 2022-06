Kapelse wielerclub mag vijftig kaarsjes uitblazen: “En dat allemaal dankzij de goede vriendschap binnen het bestuur”

De Kapelse Wielerclub viert dit jaar zijn vijftigste verjaardag en dat wil de vereniging niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Zo organiseert ze het komende jaar enkele activiteiten om zijn verjaardag op gepaste wijze te vieren.

Exact vijftig jaar geleden begon in Café De Pluim in Schuiferskapelle het verhaal van de KWK. Kapelle had met liefhebbers Frans Lambert, Jozef Watteny en Eddy Nemegeer in die periode wel wat koerstalent in de rangen en de leden van hun supportersclubs wilden daarom maar wat graag de koers naar Schuiferskapelle halen door een eigen wedstrijd te organiseren. Ze besloten daarom om de handen in elkaar slaan met het bestuur van de pariochianenkoers. De Kapelse Wielerclub was geboren.

“Een jaar later was onze eerste koers dan ook een feit en op 12 augustus 1973 was het uitgerekend thuisrijder Frans Lambert die de zegebloemen binnenhaalde”, vertelt Geert Verbeure, die sinds 2013 voorzitter is.

Ondertussen is de koers in de dorpskern uitgegroeid tot een traditie, die op zondag 17 juli voor de 49ste keer georganiseerd wordt. Enkel in 2020 gooide corona roet in het eten.

Heel stabiel bestuur

Door de jaren heen organiseerde de KWK echter ook andere activiteiten. Zo organiseert het wedstrijden voor de jeugd, werd er jaarlijks een kaarting georganiseerd en konden ook de Kapelse wielerquiz en de wielertoeren op veel bijval rekenen. “We namen echt onze plek in binnen het lokale verenigingsleven”, vult Geert Verbeure trots aan.

De club kende in al die jaren ook een heel stabiel bestuur. Zo had ze slechts vier voorzitters en zijn onder meer secretaris Walter Vergote, Mark Verheye en voormalig voorzitter Mark Verheye er al sinds het prille begin bij. “Dat de club het in tegenstelling tot wat sommigen aanvankelijk misschien vermoedden het zo lang kon uitzingen, heeft heel veel te maken met de hechte vriendschap binnen het bestuur.”

Naam veranderen

Nu de Kapelse wielerclub zijn vijftigste verjaardag viert, zal de vereniging misschien ook wel een naamsverandering ondergaan. “We zijn aan het overwegen om een aanvraag in te dienen om onze naam te veranderen in bijvoorbeeld de KWKK: de Koninklijke Wielerclub Kapelse Kameraden”, zegt Geert Verbeure.

“Daarnaast gaan we naast de traditionele koers ook heel wat activiteiten organiseren om deze mijlpaal te vieren. Zo was er al de toneelvoorstelling van ‘Vader waarom koersen wij’. Verder organiseren we een sponsoravond, een dorpsfeest voor de Kapellenaren, een fietszoektocht en een wieleravond.”

Afsluiten doet Geert Verbeure met een oproep. “Mochten er mensen zijn die in het bestuur van KWK willen komen of een medewerkersrol willen opnemen, zijn ze zeker welkom. Wij worden er immers niet jonger op. Al heeft dat geen invloed op onze zin en moed om verder te doen.”

(TM)