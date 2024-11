Kapellevissers sluiten seizoen af met kampioenenviering

Lijnvissersclub De Kapellevissers bracht op zaterdag 2 november hulde aan hun kampioenen van het voorbije seizoen.

“Onze club heeft er nu al 38 levensjaren opzitten en telt nu 33 leden”, steekt voorzitter Chris Boucké van wal. “Het is onze betrachting het familiaal karakter dat we bij aanvang in onze club hadden te behouden. Een doelstelling die tot op heden nog steeds gehaald wordt. De Kapellevissers hebben geen eigen viswater maar we houden onze wedstrijden zoveel mogelijk in Meulebeke, Tielt, Wakken,… Meulebeke blijft onze thuishaven.”

Naar de Ardennen

“Ons topweekend situeert zich zowat midden september, dan trekken we met alle clubleden en familie voor twee dagen naar de Ardennen waar we in Érezée een heerlijk onderkomen vinden. Het samenzijn primeert hier en ja, er wordt nog tijd gevonden om een vislijn uit te zetten. Vanavond hebben we hier in onze thuishaven, het Kapelhuis, bij Hilde en Franky onze receptie en de prijsuitreiking. Daarna gaat het richting Izegem waar we gaan bowlen en lekker smullen. Ons volgend visseizoen start eind maart 2025.”

Schepen van Sport Jean-Marie Gunst wenste het bestuur proficiat met de werking van de club en hoopt dat de Kapellevissers straks een even boeiende toekomst tegemoet gaan.

De kampioenen 2024: Kampioenschap Ter Borcht: kampioen: Jens Monserez (9 punten en 101,340 kg). Kleine kampioen: Steven Couckhuyt (18 punten – 40,420 kg). Kampioenschap Ringbaanvijver Tielt: kampioen: Jurgen Vrient (7 punten – 117,860 kg), kleine kampioen: Chris Boucké (17 punten – 43,100 kg). Kampioenschap 50+ : kampioen: Franky van Oyen (5 punten en 368,420 kg). Koningwedstrijden: koning: Jens Monserez (83,880 kg), koning 50+ : Filip van Gansbeke (84,680 kg). (LB)

Voor meer inlichtingen: chris.boucke@telenet.be of 0497 45 60 98.