Kantontmoetingsdagen ’t Ieper Kantateljée zijn succes

De kantontmoetingsdagen van ’t Iepers Kantateljée in het College konden op heel wat belangstelling rekenen. Er werd een parcours uitgestippeld dat de bezoekers liet kennismaken met de diverse aspecten van het kantklossen. Naast heel wat leden van ’t Iepers Kantateljée waren ook kantklossers uit Nederland, Frankrijk en Spanje aanwezig. De toegang langs het Harpestraatje maakte ook de historiek van de Ieperse kantklossers duidelijk. Op de foto zien we enkele kantklossers van ’t Iepers Kantateljée in een van de tentoonstellingszalen. Meer informatie vind je op de website www.tieperskantateljee.be. (foto EG)