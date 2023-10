Kando trakteert leden op gezellig Herfstfeest

Zondag 8 oktober nodigde het bestuur van Kando Ruddervoorde haar leden uit om te genieten van een aangename namiddag met koffie en gebak. Kando, het vroegere Katholieke vereniging der Gehandicapten, wil met haar meerdere ledenfeesten haar leden samenbrengen op een laagdrempelige manier. “Heel veel activiteiten doen we niet per jaar, maar we zien toch dat iedereen geniet van alle feestnamiddagen. We moeten altijd rekening houden met de beperkingen van een aantal leden. Maar we willen hen toch altijd meenemen in de doelstelling van onze vereniging die 6 maanden geleden een nieuwe naam kreeg. Kando staat voor Ik kan het doen”, weet Annemie Goethals te vertellen. (GST/foto GST)