Kampioensfeest bij De Ondankkaarters met Jean-Pierre Gruyaert als primus

Zaterdagmiddag 1 maart werd in café De Ondank in de Lendeleedsestraat het kampioensfeest gehouden. Een gezellige middag eindigde in… een partijtje kaarten.

Bij De Ondankkaarters kaartten afgelopen seizoen 23 leden mee. Het was uiteindelijk Jean-Pierre Gruyaert die aan het langste einde trok, hij haalde het voor Patrick Schaek en Ronny Devisscher. Het nieuwe seizoen start op zaterdag 12 april, nieuwe leden mogen zich altijd in het café aanmelden.

Het was duidelijk een kampioensavond in Izegem, want ook de Ertevrouwekaarters en de Vlaamse Vrienden hielden hun kampioensfeest.