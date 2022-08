Kampioensfeest bij de Koeketienders in café ‘t Plectrum

In café ‘t Plectrum op de Grote Markt in Izegem vond dinsdagavond 23 augustus het kampioensfeest plaats van de kaartclub de Koeketienders.

De club telt 28 leden en wordt aangestuurd door Frederik Depoortere en Bart Verlinde. “In 2018 namen we hier het café over”, zegt Frederik, de partner van Hein ‘Hoppie’ Dekiere. “In het voorjaar van 2019 werd de club opgericht en nu kaarten we van september tot juni.” Door corona lag het kaarten natuurlijk een tijdje stil, een kampioensfeest was daarom niet aan de orde. Kampioenen Jersy Vandecasteele (2019-2020) en Wim Damman (2021-2022) werden samen met vrouwelijke kampioene Marleen Derammelaere met een beker bedacht. Voor alle clubleden stond ook een barbecue op het programma.