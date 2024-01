Kampioenschap van Beernem lokt honderdtal supporters

Hogerop Bikers en het LRC (Landelijke Renners & Crossers) sloegen de handen in elkaar voor de achtste organisatie van het kampioenschap van Beernem. 29 renners stonden aan de start in vijf verschillende categorieën. Door het winterweer lag het parcours er hard bij, waardoor de atleten de rondjes vlot konden afwerken.

De organisatoren legden ook twee balkjes op het parcours om de moeilijkheidsgraad op te krikken. Naast de medaille ontving men een goodiebag van Auto’s Raes en een naturaprijs van Bourgogne de Flandres. Voor de kampioenen van Beernem was er nog een speciaal en uniek wielershirt, zodat men in de kleuren van de gemeente kan rondrijden.

Omdat niet iedereen over een gravel- of cyclocrossfiets beschikt, werd de wedstrijd opgesplitst in een race voor cyclocrossers en een race voor mountainbikers. In de categorie voor cyclocross van 18-25 won Sem Verstuyf.

De categorie 25 tot 35 jaar werd gewonnen door Simon Verlinde, Dave Bonamie finishte als eerste in de categorie 35 tot 45 jaar. Bij de atleten van 45 tot 55 jaar won Maarten Van Assche, Dirk Claeys won bij de renners ouder dan 55 jaar.

Bij de mountainbike won Sylvie Mortier bij de dames. Bij de heren 25-35 jaar won Dries De Vos. Jelle Verhelst won in de categorie 35 tot 45 jaar. Birger Vandamme trok aan het langste eind bij de heren 45-55. David Van Hamme was de beste bij de renners ouder dan 55.

’s Namiddags organiseerde het LRC (Landelijke Renners & Crossers) een wedstrijd voor hun klassement. Daaraan deden 278 deelnemers mee. Bij de B-categorie 26 tot 35 jaar won Belgisch kampioen Nick Van De Kerckhove. In de jeugdcategorie tot 8 jaar won Cis Van Moorsel voor eigen publiek.

De organisatoren danken de vrijwilligers van Chiro Oostveld en vzw ’t Zwarte Veld voor de hulp bij de inrichting van het evenement.

(AVH)

Wie volgend jaar mee wil helpen met de organisatie, kan zich aanmelden bij Sam.taeckens@gmail.com