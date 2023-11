Kampioenenviering vinkenmaatschappij De Lichtzangers Ruiselede

Vinkenmaatschappij De Lichtzangers vierde haar kampioenen van het voorbije speelseizoen. De afgelopen jaren werden woelige waters doorzwommen. Door de ziekte en het overlijden van een uitzonderlijk voorzitter, Joseph Watteny, kwam het voortbestaan van de vereniging zelfs in gevaar. Maar gelukkig voor de vinkenliefhebbers kwam het niet zo ver. De maatschappij bestaat sinds 1865.

Dankzij de wilskracht en de inzet van een tweetal bestuursleden, aangevuld met een drietal nieuwe krachten, was de continuïteit in het bestuur verzekerd en dienden de boeken niet te worden neergelegd. Het nieuw samengesteld bestuur was opgetogen het speelseizoen zonder kleerscheuren te kunnen afwerken. Onder de drijvende kracht van Ivan Cleppe is het volgend seizoen al opgestart. (WV/foto WV)