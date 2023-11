Kampioenenviering bij Sportingtrappers

Ook bij de Oostrozebeekse Sportingtrappers zit het fietsseizoen erop. Naar jaarlijkse gewoonte wordt het fietsen afgesloten met een heuse kampioenenviering in oc Mandelroos. Voorzitter Cliff Van Craeyenest wist te vertellen dat de club 56 leden telt en dat er gedurende het voorbije seizoen 35 ritten werden verreden met een gemiddelde deelname van 21 leden per rit. Er werd in totaal 3.000 km gefietst met daartussen enkele verrassingsritten, zoals de verrassingsrit naar Chimay-Lac de l’Eau d’Heure. De ritten worden steevast uitgestippeld door een werkgroep. De kampioen van het voorbije seizoen is Piet Maes, die alle ritten present was. Emile Dejonghe werd de nieuwe bergkoning, die steeds als eerste boven kwam. Op de foto de kersverse kampioen, omringd door het bestuur. (CLY/foto CLY)